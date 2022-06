Ein für Juni gültiges 9-Euro-Ticket. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration FOTO: Frank Rumpenhorst Soziales Hartz-IV: Keine Rückzahlung 9-Euro-Ticket Von dpa | 17.06.2022, 13:17 Uhr

Sozialleistungsempfänger müssen in Niedersachsen anders als in anderen Bundesländern wegen des 9-Euro-Monatstickets für Bus und Bahn kein Geld zurückzahlen. Der niedersächsische Städtetag teilte am Freitag mit, dass mit dem Ticket Menschen mit geringem Einkommen entlastet werden sollen. Dies dürfe nicht untergraben werden. Auf dieses Vorgehen habe man sich sehr schnell mit dem Landkreistag und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verständigt.