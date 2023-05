Scorpions Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Musik Hardrock lebt: Scorpions in Heimat Hannover gefeiert Von dpa | 20.05.2023, 08:37 Uhr

Erstmals nach mehr als zehn Jahren haben die Scorpions wieder ein Konzert in ihrer Heimatstadt Hannover gegeben. Dabei kombinierte die Hardrock-Band rund um Sänger Klaus Meine in ihrer 90-minütigen Show in der ausverkauften ZAG Arena ihre Welthits mit Titeln vom jüngsten Album „Rock Believer“. Die berühmten Balladen wie „Still Loving You“ und „Wind of Change“ durften nicht fehlen, wobei sich die 11.000 Fans in der Halle textsicher zeigten.