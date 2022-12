Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Gesundheitssystem Hannoversche Kinderkliniken fordern personelle Entlastungen Von dpa | 08.12.2022, 12:29 Uhr

Hannover (dpa/lni) Im Zuge der akuten Welle von Atemwegsinfekten bei Kindern fordern die hannoverschen Kinderkliniken und die Region Hannover personelle Entlastungen. Ein Schritt könne das Herunterfahren von bürokratischen Arbeiten bis zum Frühjahr sein. „30 Prozent ihrer Zeit verbringen Pflegekräfte, Ärzte und Ärztinnen am Computer“, sagte der Direktor des Zentrums Kinderchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Benno Ure, am Donnerstag. Der Appell richte sich vor allem an das Land Niedersachsen und die Krankenkassen. „Angesichts der Notlage in den Intensivstationen müssen wir andere Prioritäten setzen“, so Ure.