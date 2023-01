Hannover Rück Foto: Holger Hollemann/dpa up-down up-down Versicherungskonzern Hannover Rück: 2023 mindestens 1,7 Milliarden Nettogewinn Von dpa | 31.01.2023, 19:38 Uhr

Ein positives Marktumfeld lässt den Rückversicherer Hannover Rück optimistisch auf das laufende Jahr blicken. Der Nettokonzerngewinn solle auf mindestens 1,7 Milliarden Euro klettern, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in Hannover mit. Beim Rückversicherungsumsatz peilt der Vorstand ein Wachstum um mindestens fünf Prozent an, während die Kapitalanlagerendite aus selbstverwalteten Kapitalanlagen mindestens 2,4 Prozent betragen soll.