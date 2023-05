Die Polizei war am Mittwochmorgen zu der Flüchtlingsunterkunft im Hannoveraner Stadtteil Vinnhorst gerufen worden. Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Ermittlungen laufen Hannover: Polizei schießt in Flüchtlingsunterkunft auf Mann mit Messer Von dpa | 17.05.2023, 09:10 Uhr

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover hat es am Mittwochmorgen einen Vorfall gegeben, bei dem ein Polizeibeamter auf einen Mann geschossen hat. Der Mann soll die Beamten mit einem Messer bedroht haben.