Hannover plant die Innenstadt der Zukunft Von dpa | 24.05.2022, 07:06 Uhr

Kaum Ampeln und kein Parken am Straßenrand mehr in der City, dafür mehr Bäume - die Innenstadt Hannovers soll sich massiv wandeln. Im Juli werde die Verwaltung ein Gesamtkonzept vorlegen, kündigte die Stadt an. „Wir arbeiten an einer lebenswerten, menschengerechten und zukunftsfähigen Innenstadt“, betonte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Um zu erfahren, was die Menschen sich wünschen, wurde der Innenstadtdialog gestartet - etwa mit einer Befragung und sogenannten Experimentierräumen im vergangenen Sommer, als mehrere Straßen für Autos gesperrt wurden. Dafür gab es Kultur, Natur und Sport.