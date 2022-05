Ein Schriftzug «#HM22» steht auf einer Wiese auf dem Messegelände bei den Aufbauarbeiten für die Hannover Messe 2022. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte Industrie Hannover Messe wird eröffnet Von dpa | 29.05.2022, 01:36 Uhr

In Hannover wird heute Abend die wichtigste Industrieschau der Welt eröffnet. Dazu erwarten die Veranstalter auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) und den Premier des Partnerlands Portugal, António Costa. Nach einem Corona-Totalausfall 2020 und einem stark abgespeckten Programm 2021 läuft die Hannover Messe in diesem Jahr wieder als Präsenzformat, allerdings später als üblich und in einer auf vier volle Tage verkürzten Form.