Teilnehmerzahl Hannover Messe: Deutlich weniger Besucher als vor Pandemie 02.06.2022, 13:17 Uhr

Die Hannover Messe hat bei ihrem Comeback auf dem Messegelände deutlich weniger Besucher angelockt als vor der Pandemie. Rund 75.000 Menschen verfolgten die weltweit führende Industrieschau vor Ort, weitere 15.000 nahmen digital teil, wie Messechef Jochen Köckler am vierten und letzten Ausstellungstag am Donnerstag sagte. In den Jahren vor der Pandemie hatte die Messe deutlich mehr als 200.000 Besucher gezählt. An der rein digitalen Auflage vor einem Jahr nahmen rund 90.000 Menschen teil.