Rettungswagen in Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Mitgeschleift Mann wird bei Stadtbahnunfall in Hannover getötet Von dpa | 06.01.2023, 05:03 Uhr

Ein Mann ist in Hannover unter eine Stadtbahn geraten und getötet worden. Zuvor hatte die Bahn ihn etwa 30 Meter mitgeschleift, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der bislang nicht identifizierte Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.