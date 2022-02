Hannover: Die Polizei kann eine Massenschlägerei von Jugendlichen noch verhindern. (Symbolbild) FOTO: imago images/localpic Internet-Phänomen 200 Jugendliche verabreden sich in Hannover zu Massenschlägerei und | 21.02.2022, 11:39 Uhr Von Maximilian Matthies dpa | 21.02.2022, 11:39 Uhr

In Hannover haben sich Jugendliche via TikTok zu einer Massenschlägerei verabredet – die Polizei musste eingreifen. Das Internet-Phänomen wurde auch schon in anderen europäischen Städten beobachtet.