Luftverkehr Hannover, Bremen: IT-Panne bei Lufthansa sorgt für Ausfälle Von dpa | 15.02.2023, 11:45 Uhr

Der IT-Ausfall bei der Lufthansa hat sich am Mittwoch auch auf die Flughäfen Hannover und Bremen ausgewirkt. In Hannover wurden nach Angaben des Flughafens bis zum Mittag drei der geplanten neun Lufthansa-Abflüge gestrichen. Zwei Maschinen nach München und eine Maschine nach Frankfurt waren morgens noch problemlos abgehoben. In Bremen startete ein Flug nach München verspätet. Eine Verbindung von und nach Frankfurt wurde gestrichen. „Es gibt keine Verbindung zum IT-Netz der Lufthansa“, sagte eine Sprecherin.