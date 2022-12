Baggerschiff - Schlick aus Hamburger Hafen Foto: Georg Wendt/dpa/Symbolbild up-down up-down Umweltpolitik Hamburger Schlick-Streit: Umweltverbände begrüßen Kompromiss Von dpa | 21.12.2022, 15:08 Uhr

Die Umweltverbände BUND, Nabu und WWF haben die Verständigung der Nordländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen im Streit um den Hamburger Hafenschlick begrüßt. Es sei gut, dass Hamburg nun darauf verzichte, belastetes Baggergut aus Elbe und Hafen vor der Vogelschutzinsel Scharhörn zu verklappen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Mittwoch. So blieben sensible Bereiche am Rand des Weltnaturerbes Wattenmeers von toxischem Hafenschlick verschont. „Der nächste Schritt muss sein, Scharhörn als Verklappungsort dauerhaft auszuschließen“, hieß es.