Daniel E. Palu Foto: Christian Charisius/dpa Literatur Hamburger Krimiautor Palu als Stadtschreiber von Otterndorf Von dpa | 04.05.2023, 07:43 Uhr

Daniel Palu ist Stadtschreiber in Otterndorf bei Cuxhaven. Bis Ende September will der Krimiautor an seinem neuen Werk schreiben - es spielt an der Nordsee. Mehr will er noch nicht verraten.