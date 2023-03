Julia Willie Hamburg Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Kultusministerin Hamburg zum Frauentag: „Feminismus geht uns alle an“ Von dpa | 08.03.2023, 14:36 Uhr

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) sieht in der Frauenpolitik großen Handlungsbedarf. „Es ist unser aller Aufgabe, die Situation von Frauen in Kriegsgebieten, die Unterdrückung von Frauen im Iran und vielen anderen Ländern, aber auch die Übergriffe und Verstümmelungen an weiblichen Körpern nicht zu dulden. Feminismus geht uns alle an“, sagte die Ministerin anlässlich des Frauentags am Mittwoch.