Spitzen-Wahl FOTO: Ole Spata Spitzenduo Hamburg und Meyer führen Grüne in Landtagswahl im Herbst Von dpa | 25.03.2022, 23:10 Uhr | Update vor 58 Min.

Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Die Grünen wollen bei der neuen Legislaturperiode wieder zurück in die Regierungsverantwortung.