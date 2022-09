Rathaus und Dom in Bremen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Stadtstaaten Hamburg und Bremen wollen in „Haushalts-Hanse“ kooperieren Von dpa | 19.09.2022, 15:03 Uhr

Die Stadtstaaten Hamburg und Bremen wollen beim Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen künftig in einer „Haushalts-Hanse“ zusammenarbeiten. Eine entsprechende Kooperationserklärung wurde am Montag im Bremer Rathaus unterzeichnet, wie der Hamburger Senat mitteilte. In der Hansestadt an der Elbe werde bereits mit einer modernen IT-Infrastruktur des Softwarekonzerns SAP gearbeitet, um Ausgaben wie die Zahlung von Rechnungen oder Einnahmen etwa aus Buß- und Verwarngeldern zu überwachen. Hamburg werde Bremen deshalb in den nächsten Jahren bei der Umstellung auf das System unterstützen.