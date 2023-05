NABU Foto: picture alliance/Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Tiere Haltungsfehler: Leer beendet Heckrinder-Projekt des Nabu Von dpa | 26.05.2023, 17:22 Uhr

Nach der Einschläferung von zwei jungen Rindern will der Landkreis Leer ein Heckrinder-Weideprojekt des Naturschutzbundes Nabu Niedersachsen zum Winter beenden. Es seien bei dem Projekt viele Probleme aufgetreten, die aus Sicht des Landkreises der Nabu zu verantworten habe, teilte die Behörde am Freitag in Leer mit.