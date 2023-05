Ein Mann sitzt alleine am Bahnhof und wartet auf den nächsten Zug. Hin und wieder kommt es zu ungeplanten Halteausfällen am Wolfsburger Hauptbahnhof. Archivfoto: imago images/Jan Huebner up-down up-down Immer wieder Ärger mit der Bahn Falsch abgebogen und vorbeigefahren: Was macht Wolfsburg zum Problem-Bahnhof? Von Patrick Kern | 09.05.2023, 16:30 Uhr

Der Hauptbahnhof in Wolfsburg scheint die Bahnprobleme anzuziehen. Erst am Wochenende kam es in der Nähe zu einem Zwischenfall, auch schon vorher machte die Haltestelle Schlagzeilen. Wie kommt es immer wieder dazu?