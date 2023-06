Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Strafvollzug Halle-Attentäter nach Niedersachsen verlegt Von dpa | 20.06.2023, 17:17 Uhr

Nach einem halben Jahr Haft in der JVA Augsburg ist der Halle-Attentäter verlegt worden. Er wurde am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in die JVA Wolfenbüttel in Niedersachsen gebracht.