Musik Halbzeit beim Deutschen Chorwettbewerb in Hannover Von dpa | 06.06.2023, 14:41 Uhr

Mit den ersten Gewinnern startet der Deutsche Chorwettbewerb in Hannover in die zweite Runde. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, haben bislang sieben Chöre mindestens 23 von 25 möglichen Punkten bekommen und damit mit „hervorragendem Erfolg“ an dem Wettstreit teilgenommen. Die ausgezeichneten Gruppen gehören damit zu den besten Amateurchören in Deutschland.