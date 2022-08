Ein Schild mit dem Schriftzug «Zimmer/FEWO frei» hängt an einem Haus. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Tourismus Halbzeit bei Sommerferien: Mit Saison zufrieden Von dpa | 07.08.2022, 09:01 Uhr

Viele Urlaubsorte in Niedersachsen sind in diesem Sommer ordentlich gebucht - teils könnten die Übernachtungszahlen schon wieder an das Vor-Corona-Niveau von 2022 heranreichen. Zur Halbzeit der insgesamt sechswöchigen Sommerferien an diesem Wochenende zeigen sich deshalb viele Tourismusgesellschaften mit dem bisherigen Saisonverlauf durchweg zufrieden, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Tourismusverbänden hervorgeht. Fehlende Arbeitskräfte, attraktivere Auslandsreisen und Preissteigerungen trüben jedoch etwas die grundsätzlich positive Stimmung beim Urlaub in Niedersachsen.