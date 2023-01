Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Hakenkreuze an Bremer Schule geschmiert Von dpa | 16.01.2023, 11:22 Uhr

An einer Schule in Bremen sind am Montag mehrere Hakenkreuzschmierereien entdeckt worden. Auch der Gruß „Heil Hitler“ und der Schriftzug NSDAP seien an die Außenfassade gesprüht worden, teilte die Polizei mit. Am Freitagnachmittag seien die verbotenen Symbole noch nicht da gewesen. Die Kriminalpolizei ermittele. Mögliche Zeugen seien gebeten, sich zu melden. Die betroffene Schule liegt im Nordbremer Stadtteil Vegesack.