Hildesheim Haftbefehle gegen vier Männer nach Messerattacke Von dpa | 20.07.2023, 15:02 Uhr

Das Amtsgericht Hildesheim hat Haftbefehle gegen vier Männer wegen versuchten Totschlags erlassen. Die Beschuldigten sind dringend tatverdächtig, am 11. Juli zwei 22 und 38 Jahre alte Männer durch Messerstiche verletzt zu haben, den Jüngeren von ihnen schwer, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler beschlagnahmten bei der Festnahme am Donnerstag mehrere Messer. Ob sich darunter die Tatwaffen befinden, ist noch unklar.