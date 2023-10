Gewalttat Haftbefehl wegen Totschlags gegen 21-Jährigen in Bremen Von dpa | 17.10.2023, 15:35 Uhr | Update vor 50 Min. Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 21-Jähriger soll einen 46-Jährigen in Bremen getötet haben. Das Amtsgericht hat Haftbefehl wegen Totschlags gegen den mutmaßlichen Täter erlassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einsatzkräfte hatten den 21-Jährigen in der vergangenen Woche festgenommen. Er steht im Verdacht, Mitte September mit dem späteren Opfer in Streit geraten zu sein. Der 21-Jährige soll dem 46-Jährigen dann heftig gegen den Kopf getreten haben.