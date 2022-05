ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Aurich Haftbefehl nach versuchtem Tötungsdelikt in Asylunterkunft Von dpa | 20.05.2022, 21:53 Uhr

Nach der versuchten Tötung des Bewohners einer Asylunterkunft in Aurich hat ein Richter gegen einen 34-Jährigen Haftbefehl erlassen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Gegen den Georgier werde wegen versuchten Mordes ermittelt, hieß es. Er soll am Mittwochmorgen sein ebenfalls aus Georgien stammendes Opfer mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben.