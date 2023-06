Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Peine Haftbefehl gegen mutmaßlichen Armbrustschützen erlassen Von dpa | 19.06.2023, 11:33 Uhr

Nach dem Schuss mit einer Armbrust auf einen jungen Mann am Bahnhof von Peine hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim Haftbefehl gegen einen 29-Jährigen erlassen. Dem Beschuldigten werde versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Montag mit. Unter anderem wegen der Kleidung des Mannes prüfen die Ermittler einen rechtsextremen Hintergrund des Angriffs am Samstag.