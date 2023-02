Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Wesermarsch Haftbefehl gegen 37-Jährigen nach Tod seiner Lebensgefährtin Von dpa | 21.02.2023, 17:56 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod einer 50-Jährigen in Brake (Landkreis Wesermarsch) ist der Lebensgefährte der Frau festgenommen worden. Der 37-Jährige hatte am vergangenen Donnerstagmorgen einen Notruf abgesetzt, nachdem die Frau in ihrer Wohnung gestorben war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.