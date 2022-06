ARCHIV - Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Tötungsversuch Haftbefehl gegen 16-Jährigen wegen Messerangriff Von dpa | 20.06.2022, 17:28 Uhr

Nach einem Messerangriff auf einen 25 Jahre alten Mann in Hannover sitzt der 16-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Dem Jugendlichen wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Montag mitteilte. Nach Angaben der Polizei waren die beiden am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll der 16-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Messer gezückt und sein Gegenüber angegriffen haben.