FOTO: Axel Heimken up-down up-down Hafenarbeiter ziehen unter dem Motto "Das Inflationsmonster stoppen" durch die Hamburger Hafencity. Foto: Axel Heimken/dpa Schifffahrt Hafenarbeiter wollen Warnstreik pünktlich beenden Von dpa | 24.06.2022, 05:16 Uhr

Reedereien und Terminalbetreiber können aufatmen. Die Hafenarbeiter wollen ihren Warnstreik an Deutschlands großen Seehäfen pünktlich am Freitagmorgen beenden. Bis dahin ging jedoch bei der Abfertigung von Container- und Frachtschiffen 24 Stunden lang so gut wie nichts mehr.