Bremerhaven Hafenarbeiter stirbt nach schwerem Unfall Von dpa | 27.06.2022, 15:10 Uhr

Nach einem schweren Unfall bei Ladearbeiten auf einem Seeschiff in Bremerhaven ist ein 30-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Mehrere Hafenarbeiter seien am Samstag mit Ladearbeiten an Bord des knapp 200 Meter langen Frachtschiffes beschäftigt gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei sei der 30-Jährige aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen einen fahrenden Bagger und die Ladung geraten. Er habe schwerste Verletzungen erlitten und sei ins Krankenhaus gekommen. Dort starb er am Sonntag. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Bremen zur Unfallursache dauern an.