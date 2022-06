Hafenarbeiter ziehen unter dem Motto "Das Inflationsmonster stoppen" durch die Hamburger Hafencity. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken up-down up-down Arbeitskampf Hafenarbeiter: Fünfte Verhandlungsrunde ergebnislos vertagt Von dpa | 27.06.2022, 18:18 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) haben die fünfte Verhandlungsrunde um die Entlohnung der Hafenarbeiter am Montag ohne Ergebnis vertagt. Beide Parteien wollen voraussichtlich kommende Woche weiterverhandeln, wie es aus dem Zentralverband hieß. Im Kern geht es bei dem Streit um den Inflationsausgleich für die rund 12.000 Beschäftigten in den 58 tarifgebundenen Betrieben in Hamburg, Niedersachsen und Bremen.