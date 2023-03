Holz Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Illustration up-down up-down Energie „Härtefallhilfe“ für Öl, Flüssiggas, Pellets, Holz und Kohle Von dpa | 23.03.2023, 13:11 Uhr

Besitzer von Heizungen, die mit Öl, Flüssiggas, Pellets, Holz oder Kohle betrieben werden, können in den norddeutschen Bundesländern voraussichtlich ab April Anträge auf staatliche Heizkosten-Zuschüsse stellen. Das Wirtschaftsministerium in Niedersachsen nannte am Donnerstag Details der Pläne, die man mit Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Hamburg abgestimmt habe. Vorgesehen seien „ein gemeinsames Antragsportal und eine gemeinsame Antragsbearbeitung“, die Gesamtkoordination übernehme dabei Hamburg. „Möglicherweise werden noch weitere Länder beitreten.“ Zuvor hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ darüber berichtet.