Göttingen Händel-Festspiele befassen sich 2023 mit Griechenland Von dpa | 08.02.2023, 14:56 Uhr

Griechenland steht in diesem Jahr im Fokus der internationalen Händel-Festspiele in Göttingen. Das Motto des Musikfestivals ist „Hellas!“, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Festspiele sollen vom 18. bis 29. Mai stattfinden.