Energie Habeck verteidigt LNG-Terminals Von dpa | 16.12.2022, 22:13 Uhr

Vor der Eröffnung des ersten deutschen Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) das Projekt gegen Bedenken von Umweltschützern verteidigt. Das Terminal sei ein Puzzlestück, aber ein wichtiges und ein Anfang, sagte der Grünen-Politiker am Freitagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Alles werde so gebaut, dass die Klimaziele erreicht werden, und der Gasverbrauch werde perspektivisch auch reduziert.