Pistorius soll Verteidigungsminister werden
Verteidigung
Habeck: Pistorius erfahren und nervenstark
Von dpa | 17.01.2023, 11:39 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht den künftigen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) als geeignet für das neue Amt an. „Boris Pistorius ist ein sehr erfahrener Politiker, der in schwierigen Situationen über die nötige Nervenstärke verfügt“, hieß es in einer Mitteilung des Vizekanzlers am Dienstag. Er habe Pistorius immer als verbindlich und verlässlich erlebt. Der künftige Verteidigungsminister übernehme das Amt in sehr entscheidenden Zeiten, betonte Habeck mit Blick auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Vorzeichen für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik hätten sich geändert. Es seien auch kurzfristig wichtige Entscheidungen zu treffen.