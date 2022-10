Robert Habeck (M, Bündnis 90/Die Grünen) Foto: Virginia Mayo/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Industrie Habeck: Niedersachsen bedeutsam für Industrie-Transformation Von dpa | 03.10.2022, 19:57 Uhr

Nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist Niedersachsen das zentrales Schlüsselstück für die Transformation der Industrie in Deutschland. Das sagte Habeck am Montagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei in Hannover. Niedersachsen sei etwa Schwerpunkt der Landwirtschaft und mit Küsten und Bergen eine fantastische Region für Erneuerbare Energien. Nach Parteiangaben haben etwa 600 Menschen die Veranstaltung vor Ort verfolgt.