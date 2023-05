Stahlkonzern Salzgitter AG Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Förderung Habeck bescheinigt Stahlkonzern Salzgitter Vorreiterrolle Von dpa | 31.05.2023, 21:58 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die milliardenschwere Förderung des Umbaus beim Stahlkonzern Salzgitter mit der gesellschaftlichen Bedeutung begründet. Das Besondere sei die Vorreiterrolle, die der Stahlkonzern zeige, sagte der Grünen-Politiker am Mittwochabend in der niedersächsischen Stadt. „Wir wollen diese neue Industrie am Standort Salzgitter, Niedersachsen, Deutschland, Europa halten“, sagte Habeck bei dem gemeinsamen Besuch mit der EU-Energiekommissarin Kadri Simson aus Estland und Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD).