Gutachter vor Gericht angegriffen: Ermittlungen beginnen Von dpa | 18.01.2023, 12:02 Uhr

Ein Mann hat am Landgericht in Göttingen einen Gutachter attackiert. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn, wie die Göttinger Justizbehörde am Mittwoch mitteilte. Den Angaben nach griff der 29-Jährige den Gutachter am Montag in einer Verhandlungspause an und soll ihn unter anderem gewürgt haben.