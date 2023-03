Radioaktiv Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Atommüll Gutachten: Standort für Asse-Zwischenlager geeignet Von dpa | 31.03.2023, 16:21 Uhr

Laut einem Gutachten ist der geplante Standort für das Atommüll-Zwischenlager an der Asse grundlegend geeignet. Die Böden seien ausreichend tragfähig, teilte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Freitag mit. Die BGE veröffentliche am gleichen Tag ein Baugrundgutachten für das Gelände der Schachtanlage Asse II.