Atomkraft Gutachten-Entwurf: Atommüllzwischenlager nicht notwendig Von dpa | 01.07.2022, 14:56 Uhr

Laut eines neuen Gutachtens ist der Bau eines Atommüllzwischenlagers im Dreiländereck von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen nicht notwendig. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) präsentierte eine erste Einschätzung zu den Ergebnissen der Untersuchung am Donnerstagabend bei einer Sondersitzung des Umweltausschusses, wie ein Ministeriumssprecher am Freitag in Hannover mitteilte. Das Gutachten liegt bisher lediglich als Vorentwurf vor - in drei bis vier Wochen sei mit der finalen Version zu rechnen.