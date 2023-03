Landgericht Hannover Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Landgerichtspräsident Guise-Rübe: Klagen künftig nur elektronisch bearbeiten Von dpa | 29.03.2023, 13:16 Uhr

In zivilrechtlichen Verfahren am Landgericht Hannover hält voraussichtlich ab Juni der elektronische Rechtsverkehr Einzug. Damit werde jede neue Klage elektronisch bearbeitet, nicht mehr auf Papier, sagte Landgerichtspräsident Ralph Guise-Rübe am Mittwoch in Hannover. Es sei der „Eintritt in ein neues Zeitalter“ und die Abkehr von analoger Verarbeitung, betonte er. Dies werde sich auch auf die Bearbeitung auswirken - Guise-Rübe geht davon aus, dass bis zum Ende des Jahrzehnts etwa 30 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice arbeiten werden.