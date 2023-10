Bremen Guido Gärtner ab März neuer Intendant der Philharmoniker Von dpa | 11.10.2023, 17:29 Uhr | Update vor 24 Min. Guido Gärtner Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down

Der Musiker Guido Gärtner wird von März 2024 an neuer Intendant der Bremer Philharmoniker. „Es ist eine große Aufgabe und eine, die ich auch mit Demut angehe“, sagte der 45-Jährige bei der Vorstellung am Mittwoch. „Die Bremer Philharmoniker sind ein Orchester mit großer Tradition und Perspektive.“ Gärtner ist aktuell an der Bayerischen Staatsoper tätig.