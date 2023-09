Klimaaktivismus Gruppe Letzte Generation blockiert Verkehr in Celle Von dpa | 04.09.2023, 09:44 Uhr | Update vor 1 Std. «Letzte Generation» Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Montag in Celle den Autoverkehr blockiert. Bis 8.40 Uhr wurden vier Menschen am Thaerplatz von der Straße weggebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Beteiligter müsse mit einem Spezialgerät entfernt werden. An der Bahnhofstraße gebe es Reinigungsarbeiten, sagte ein Polizeisprecher.