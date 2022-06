ARCHIV - Die Klageakten des Justiz-Dienstleisters Myright gegen den VW-Konzern stehen während einer Pressekonferenz auf einem Tisch. Foto: Peter Steffen/dpa/Bildarchiv FOTO: Peter Steffen Prozess Grünes Licht für Sammelklagen ausländischer Diesel-Käufer Von dpa | 13.06.2022, 18:23 Uhr

Tausende ausländische Diesel-Käufer, die ihre Forderungen gegen VW an den Online-Dienstleister Myright abgetreten haben, können wieder auf Schadenersatz hoffen. Anders als zuvor die Gerichte in Braunschweig urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Montag im Musterfall eines Schweizer Kunden, dass Myright die formalen Voraussetzungen erfüllt, um die Forderungen letztlich über Sammelklagen einzutreiben. Eine besondere Sachkunde etwa im Schweizer Recht sei dafür nicht erforderlich. Damit können die einzelnen Ansprüche jetzt inhaltlich geprüft werden.