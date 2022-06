Eine Mohnblume blüht auf einem Weizenfeld in Rehburg-Loccum. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild FOTO: Sina Schuldt Entwicklung Grünes Licht für EU-Förderung in Milliardenhöhe Von dpa | 02.06.2022, 16:21 Uhr

Die EU-Kommission hat ein niedersächsisches Förderprogramm von etwas mehr als eine Milliarde Euro genehmigt. Die zuständige Kommissarin Elisa Ferreira nahm das Programm an, wie das Europaministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. Mit der Genehmigung sei jetzt auch der Weg für erste Bewilligungen frei, sagte Europaministerin Birgit Honé (SPD).