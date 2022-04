ARCHIV - Menschen laufen an einer Stadtbahn vorbei, die in Hannover an der Haltestelle Steintor steht. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt Mobilität Grüne wollen Modellprojekt für Nahverkehr im ländlichen Raum Von dpa | 26.04.2022, 11:58 Uhr

Wie öffentlicher Nahverkehr im ländlichen Raum in Niedersachsen funktionieren kann, soll nach Ansicht der Grünen in einem Modellprojekt erprobt werden. Dies soll in zwei ländlichen Regionen erfolgen, wie die Partei am Dienstag in Hannover bei der Vorstellung ihres Programmentwurfs zur Landtagswahl mitteilte. Um welche Regionen es sich dabei handeln soll, ist noch nicht bekannt.