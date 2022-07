ARCHIV - Grant Hendrik Tonne spricht in der Landespressekonferenz im niedersächsischen Landtag. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild FOTO: Moritz Frankenberg up-down up-down Opposition Grüne stellen Kultusminister Tonne Zeugnis aus Von dpa | 12.07.2022, 11:42 Uhr

Am Mittwoch ist der letzte Schultag in Niedersachsen vor den Sommerferien. Die Grünen im Landtag sehen die Politik von Kultusminister Tonne in mehreren Punkten kritisch. Doch die Oppositionsfraktion findet auch lobende Worte.