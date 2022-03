Julia Willie Hamburg FOTO: Julian Stratenschulte Pandemiemaßnahmen Grüne fordern Nutzung der Corona-Hotspot-Regel Von dpa | 21.03.2022, 15:19 Uhr | Update vor 17 Min.

Angesichts anhaltend hoher Corona-Fallzahlen in Niedersachsen fordern die Grünen die Nutzung der Hotspot-Regel für schärfere Corona-Vorgaben. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) müsse alle Möglichkeiten nutzen, die ihm nach der Lockerung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bund noch blieben, forderte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg, die derzeit selbst mit Corona infiziert ist, am Montag in Hannover.