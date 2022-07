ARCHIV - Die ostfriesische Insel Borkum. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Umweltschutz Grüne begrüßen Klagen gegen geplante Erdgasförderung Von dpa | 15.07.2022, 13:00 Uhr

Die Grünen im niedersächsischen Landtag unterstützen die Klagen von Umweltverbänden und der Insel Borkum gegen die geplante Erdgasförderung in der Nordsee. „Das wenige Gas aus dem Watt hilft uns nicht in den zwei anstehenden Wintern, aber verfestigt dauerhaft eine Förderstruktur für alte fossile Energien“, sagte Fraktionsvize Christian Meyer am Freitag in einer Mitteilung. „Dabei setzen wir doch auch gerade in der Nordsee auf den massiven Ausbau von klimaneutraler Offshore-Windenergie.“