Parteien Grünen-Spitze trifft sich zu Klausur bei Hannover Von dpa | 29.08.2022, 05:27 Uhr

Der Bundesvorstand der Grünen trifft sich an diesem Montag (8.30 Uhr) in Laatzen bei Hannover. Schwerpunkt der zweitägigen Klausur sollen die Folgen des Klimawandels sein sowie der Schutz von Landwirtschaft und Wäldern vor den Auswirkungen zunehmender Dürren. An den Beratungen soll auch Grünen-Landwirtschaftsminister Cem Özdemir teilnehmen.